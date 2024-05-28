Росіяни за добу атакували Запорізьку область дронами, авіацією та артилерією

Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів, люди не постраждали.

Впродовж доби російські окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

‘‘Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці. 117 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Верхню Терсу. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 179 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Малинівки та Нестерянки”, – написав він у Telegram.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Станом на 7:27 ранку в Запоріжжі оголошено повітряну тривогу. Є загроза ударних безпілотників.