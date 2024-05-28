Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Зеленський прокоментував інформацію про підготовку Євросоюзом переговорів з Росією
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Шольц розповів, як Путін переконував його у 2022 році в тому, що Україна начебто "належить" Росії
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Росіяни завдали ракетного удару по аеропорту "Запоріжжя"
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
У МЗС Китаю відповіли щодо участі у Саміті миру в Швейцарії
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу атакували Запорізьку область дронами, авіацією та артилерією

Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів, люди не постраждали.

Росіяни за добу атакували Запорізьку область дронами, авіацією та артилерією
Наслідки атаки по Запорізькій області (аррхівне фото)
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби російські окупанти 303 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

‘‘Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці. 117 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Верхню Терсу. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. 179 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Малинівки та Нестерянки”, – написав він у Telegram.

Надійшло шість повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Станом на 7:27 ранку в Запоріжжі оголошено повітряну тривогу. Є загроза ударних безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies