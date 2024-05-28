Уночі ППО збила російські ударні БпЛА в трьох областях

Цієї ночі Росія атакувала українців трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.
Захисники збили всі три БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.
- У нічному зведенні Генштабу повідомляли, що протягом доби противник завдав по території України двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 43 авіаційних ударів із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.