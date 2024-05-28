Уночі ППО збила російські ударні БпЛА в трьох областях

Бойова робота була в трьох областях.

Цієї ночі Росія атакувала українців трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був з російської території – із району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили всі три БпЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях", – сказав він.

Фото: Командувач Повітряних сил у Telegram