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7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від евакуації, – ОВА

Майже всі вони написали письмові відмови.

7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від евакуації, – ОВА
Куп'янськ, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Олег Синєгубов

На території Куп’янської громади залишається понад 7500 жителів. Майже всі вони написали письмові відмови від обов’язкової евакуації.

Про це повідомив голова Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, передає Еспресо.

"На жаль, цивільні громадяни не виїжджають з території Купʼянської громади. Люди нехтують загрозою. На території громади залишається понад 7500 цивільних громадян. Майже всі вони написали письмові відмови від обовʼязкової евакуації. Обовʼязково евакуація з громади діє в нас вже рік. Ми постійно про це говоримо й вмовляємо людей покинути територію громади через постійні обстріли з боку окупантів", – розповів Беседін.

При цьому він наголосив, що для безпечної евакуації громади створені всі умови.

"Ми створили всі умови, щоб люди спокійно виїхали з зони бойових дій. Ми відпрацювали весь спектр дій. Також постійно працює телефон гарячої лінії. Люди можуть евакуюватись до Харкова, або поїхати в більш безпечні регіони України. Втім, люди продовжують нехтувати своїм життям та здоровʼям", -–сказав Беседін.

Як повідомлялося, на Харківщині росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Багато боїв відбувається, зокрема, на Куп’янському напрямку.

  • Станом на 20 травня із трьох районів Харківської області вже евакуювали 10 573 людей. Йдеться про евакуацію із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
  • 24 травня повідомлялося, що з чотирьох районів Харківщини примусово евакуюють понад 100 дітей-сиріт. Спочатку їх планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.
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