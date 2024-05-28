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У Харкові ідентифікували ще одного загиблого в "Епіцентрі". Це батько хлопчика, який здавав ДНК

Михайлику довелося здавати ДНК, щоб дізнатися, що з його батьком. 

У Харкові ідентифікували ще одного загиблого в "Епіцентрі". Це батько хлопчика, який здавав ДНК
Місце удару по Харкову
Фото: Національна поліція у Telegram

У Харкові ідентифікували особу загиблого, якого виявили вчора під час розбирання завалів знищеного росіянами магазину. Це – батько восьмирічного хлопчика Михайлика, Олександр.

Олександр працював у магазині, на який Росія вдень суботи скинула дві бомби. Ідентифікувати особу убитого вдалося лише за ДНК його дитини, повідомили в поліції.

Восьмирічному хлопчику довелося здавати зразки ДНК, аби дізнатися, що з його батьком. 

"Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції", – повідомили правоохоронці.

Станом на 6 ранку 28 травня, за даними МВС, загинули 17 людей. Громадяни, які втратили зв'язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102.

  • Кількість жертв унаслідок удару Росії по "Епіцентру" встановлюється. За даними ОВА, їх уже 18. Поліція повідомила про 17, а МВС – про 16. Ідентифікація загиблих ускладнена значними пошкодженнями тіл.
  • Росія вдарила по "Епіцентру" посеред вихідного дня, коли там було багато людей. Розбір завалів триває, роботи доводиться припиняти на час повітряних тривог, оскільки ворог неодноразово бив по тому самому місцю, в яке вже влучив.
  • У МЗС України наголосили, що убезпечити Харків можна, якщо надати Україні додаткові системи ППО. Для захисту області потрібно дві системи.
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