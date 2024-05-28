У Харкові ідентифікували ще одного загиблого в "Епіцентрі". Це батько хлопчика, який здавав ДНК

Михайлику довелося здавати ДНК, щоб дізнатися, що з його батьком.

У Харкові ідентифікували особу загиблого, якого виявили вчора під час розбирання завалів знищеного росіянами магазину. Це – батько восьмирічного хлопчика Михайлика, Олександр.

Олександр працював у магазині, на який Росія вдень суботи скинула дві бомби. Ідентифікувати особу убитого вдалося лише за ДНК його дитини, повідомили в поліції.

Восьмирічному хлопчику довелося здавати зразки ДНК, аби дізнатися, що з його батьком.

"Дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції", – повідомили правоохоронці.

Станом на 6 ранку 28 травня, за даними МВС, загинули 17 людей. Громадяни, які втратили зв'язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102.