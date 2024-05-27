Кулеба показав главам МЗС ЄС фото 8-річного харків'янина і закликав швидше надати ППО

Також міністр нагадав про необхідність санкцій для РФ і закликав купувати зброю для ЗСУ в українських виробників.

Сьогодні, 27 травня, під час Ради міністрів закордонних справ ЄС, глава українського МЗС Дмитро Кулеба показав фото 8-річного хлопчика з Харкова, який здавав ДНК для пошуку зниклого від удару по "Епіцентру" батька. Міністр закликав швидше дати Україні додаткові засоби ППО та дозволити удари України по військових цілях на території РФ.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

"На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару", – сказав на початку свого онлайн-виступу Дмитро Кулеба, демонструючи знімок 8-річного хлопчика Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

Міністр наголосив, що цей варварський воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад.

"Врешті-решт, хлопчик, якого я показував вам на початку, має здавати ДНК-тест, сподіваючись, що його батька знайдуть серед попелу гіпермаркету, знищеного російським ударом. Це результат нерішучості. Доля цього хлопця - наслідок кожного запізнілого рішення", – сказав глава української дипломатії.

Кулеба закликав надати Україні додаткові "Патріоти" та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії.

За його словами, у той час як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку. А надання Україні необхідної підтримки задля партитету та переваги на полі бою змінить цю ситуацію та змусить їх змінити свої плани.

Також міністр також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників, адже їх виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг досутпних фінансових ресурсів, тому такі контракти дозволять оперативно підвищити надходження зброї до українського війська. Міністр зокрема закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Дмитро Кулеба також нагадав про необхідність блокування всіх схем обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ Росії до будь-яких сучасних технологій, , а також про обмеження для російських пропагандистів.