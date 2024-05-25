Кулеба запропонував партнерам два способи, щоб запобігти ударам РФ по Харкову

Глава МЗС закликав надати більше ППО та дозволити бити по Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на сьогоднішні удари Росії по Харкову і запропонував партнерам два способи, якими можна завадити таким ударам у майбутньому.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х.

"Путін може поширювати будь-яку брехню, але ось його дії. Варварські військові злочини проти мирного населення", – зазначив міністр і додав, що, оскільки Путін не може захопити Харків, тому намагається його знищити.

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам", – написав Кулеба.

Першим способом глава МЗС назвав передачу більшої кількості "Патріотів" та інших систем ППО для України.

Також він запропонував підтримати українські удари по військових об’єктах у Росії.

"Друге: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громади", – додав міністр.

Putin may spread any lies, but here are his actions. Barbaric war crimes against civilians.



Large shopping mall in Kharkiv. Saturday. Heinous strike to ensure maximum casualties. He can’t occupy Kharkiv, hence he tries to kill it.



There are two ways for Ukraine’s partners to… pic.twitter.com/USKjyXgobn — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 25, 2024