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Кулеба запропонував партнерам два способи, щоб запобігти ударам РФ по Харкову

Глава МЗС закликав надати більше ППО та дозволити бити по Росії.

Кулеба запропонував партнерам два способи, щоб запобігти ударам РФ по Харкову
Удар по будівельному гіпермаркету Харкова
Фото: Харківська ОВА

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на сьогоднішні удари Росії по Харкову і запропонував партнерам два способи, якими можна завадити таким ударам у майбутньому.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х.

"Путін може поширювати будь-яку брехню, але ось його дії. Варварські військові злочини проти мирного населення", – зазначив міністр і додав, що, оскільки Путін не може захопити Харків, тому намагається його знищити. 

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам", – написав Кулеба. 

Першим способом глава МЗС назвав передачу більшої кількості "Патріотів" та інших систем ППО для України.

Також він запропонував підтримати українські удари по військових об’єктах у Росії. 

"Друге: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громади", – додав міністр.

  • Сьогодні окупанти тероризували Харків. Близько 16.15 росіяни поцілили по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Відомо про двох загиблих працівників ТЦ та 33 поранених. Росіяни вдарили двома КАБами, виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів.
  • Через декілька годин армія РФ завдала удару по Центральному парку Харкова, де ніхто не постраждав, та щільно забудованому житловому районі, де поранено 12 людей, серед яких є 13-річний хлопець.
  • Уночі 25 травня росіяни вдарили С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо.
  • Також сьогодні росіяни ударили по Північній Салтівці.
  • Харків щодня зазнає російських обстрілів: ворог прицільно б'є в цивільну інфраструктуру. Цього тижня армія Росії вдарила по друкарні, внаслідок чого загинули семеро, близько 20 людей поранені.
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