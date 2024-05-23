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Зеленський: Північна Македонія долучиться до Саміту миру

Участь у заході підтвердила новообрана президентка країни.

Зеленський: Північна Македонія долучиться до Саміту миру
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Північна Македонія долучиться до Саміту миру у Швейцарії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з главою країни Горданою Сіляновською-Давковою.

"Привітав її з обранням на посаду і побажав плідної роботи. Вдячний за підтвердження участі в Саміті миру. Також обговорили нашу двосторонню співпрацю. Буду радий бачити пані Президентку в Україні для подальшого зміцнення відносин між нашими державами", - зазначив Зеленський.

  • Володимир Зеленський повідомив, що згідно з домовленостями із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.
  • Зі 160 запрошених на Саміт миру країн та організацій наразі участь підтвердили пів сотні.
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