Зеленський: Північна Македонія долучиться до Саміту миру

Північна Македонія долучиться до Саміту миру у Швейцарії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з главою країни Горданою Сіляновською-Давковою.

"Привітав її з обранням на посаду і побажав плідної роботи. Вдячний за підтвердження участі в Саміті миру. Також обговорили нашу двосторонню співпрацю. Буду радий бачити пані Президентку в Україні для подальшого зміцнення відносин між нашими державами", - зазначив Зеленський.