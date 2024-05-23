Верховна Рада призначила суддею Конституційного суду проректора Львівського університету

Верховна Рада 276 голосами призначила нового суддю Конституційного суду – Сергія Різника.

Він донині був проректором Львівського університету. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

На рейтинговому голосуванні цей кандидат набрав найбільшу кількість голосів – 252.

"Вперше призначення відбувалося за нової процедурою, кандидатів обирала Дорадча рада", – повідомила Геращенко.

При цьому вчора нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що цього тижня парламент розгляд суддів КС не проводитиме.

Конкурентами Різника за суддівське крісло були двоє – Барабаш Ю. Г. та Водянніков О. Ю.

Сергій Різник є професором кафедри конституційного права юридичного факультету ЛНУ.

Згідно з наведеною на сайті вишу інформацією, Різник після закінчення університету з 2003 року наукову роботу поєднував з практичною, зокрема з адвокатською діяльністю. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю – конституційне право; муніципальне право. З 2009 року – асистент, а з 2010 – доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського університету. В лютому 2015 року отримав вчене звання доцента.

Фото: Львівський університет Сергій Різник

З січня 2016 року – заступник завідувача кафедри конституційного права, головний співредактор наукового журналу “Український часопис конституційного права”. З серпня 2016 – секретар Вченої ради юридичного факультету. З квітня 2017 року по вересень 2018 року – заступник декана юридичного факультету з навчально-виховної роботи та міжнародної співпраці.

З квітня 2019 року – заступник голови Науково-консультативної ради Конституційного Суду України. У березні 2021 року в Інституті держави і права імені В. Корецького НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю – конституційне право; муніципальне право. З вересня 2021 року – професор кафедри конституційного права.

У червні 2021 року призначений на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка.