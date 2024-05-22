Канцлер Австрії підтвердив свою участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, під час якої той підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії.
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.
"Подякував канцлеру за підтримку нашого Саміту миру у Швейцарії – зокрема, підтвердженням своєї участі та активною роботою із залучення інших країн", – ідеться у повідомленні президента України.
Глава держави наголосив, що Україна також цінує внесок Австрії в гуманітарне розмінування українських територій і розраховує на розширення цієї співпраці.
"Обговорив із федеральним канцлером Австрії участь австрійського бізнесу у відновленні України та скоординував із ним майбутні спільні заходи", – додав Зеленський.
- Участь у Саміті миру в Швейцарії підтвердили пів сотні країн та організацій із 160 запрошених. Наразі підтвердили свою участь у саміті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та інші.
- Президент Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.