ZN.UA: ексзаступник голови ОПУ Смирнов отримав підозру

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову, пише ZN.UA із посиланням на співрозмовників у антикорупційних органах. Джерела УП теж підтверджують ці дані.

За даними журналістів, справа стосується купівлі майна за цінами, що можуть бути заниженими. Восени НАБУ провело обшуки в водія, матері та брата Андрія – Ігоря.

Підозра оголошена за незаконне збагачення.

"Слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем. Журналісти з’ясували, що він придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл з величезними знижками, але чому ціни були занижені і звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли чітко відповісти", – йдеться в матеріалі.

Але ще до того, в березні 2023, САП відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів. Йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Андрій Смирнов.