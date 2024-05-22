ZN.UA: ексзаступник голови ОПУ Смирнов отримав підозру

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру колишньому заступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову, пише ZN.UA із посиланням на співрозмовників у антикорупційних органах. Джерела УП теж підтверджують ці дані.
За даними журналістів, справа стосується купівлі майна за цінами, що можуть бути заниженими. Восени НАБУ провело обшуки в водія, матері та брата Андрія – Ігоря.
Підозра оголошена за незаконне збагачення.
"Слідчі дії стосувались справи про нажите майно братом Андрія Смирнова Ігорем. Журналісти з’ясували, що він придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце у Києві, а ще Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл з величезними знижками, але чому ціни були занижені і звідки взялися гроші на оплату, брати не змогли чітко відповісти", – йдеться в матеріалі.
Але ще до того, в березні 2023, САП відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова за заявою громадської організації "Антикорупційна правозахисна рада" про вчинення ним корупційних злочинів. Йшлось про записане на брата майно, яке, за твердженням організації, придбав особисто Андрій Смирнов.
- Андрій Смирнов в 2014 балотувався в народні депутати як мажоритарник у Дніпропетровській області, але не пройшов. Однак став помічником одного з лідерів місцевого Правого сектору Андрія Денисенка, який балотувався від БПП. При цьому вже наступного року Смирнов захищав як адвокат ексміністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш, писав Рух Чесно.
- У 2015 обрався до Дніпропетровської облради від УКРОПу. У 2019 прийшов на посаду заступника голови Офісу президента – тоді ще Андрія Богдана. Займався в ОПУ судовою галуззю.
- У лютому 2023 УП в розслідуванні з'ясувала, що брат Андрія Смирнова під час повномасштабної війни придбав елітне майно зі знижками.
- Смирнов був звільнений з Офісу президента в березні 2024.