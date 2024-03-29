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Зеленський звільнив деяких заступників Єрмака

Натомість є кадрові призначення.

Зеленський звільнив деяких заступників Єрмака
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у своєму Офісі.

Відповідно до указів, опублікованих на сайті глави держави, звільнили заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.

Натомість новими заступницями глави ОПУ Андрія Єрмака стануть Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Андрій Смирнов

Фото: ОПУ

  • Смирнов із 2002 по 2006 роки працював юристом в приватному секторі. Тоді працював на державній службі, займаючи посади Керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника Директора департаменту господарського забезпечення СБ України, начальника управління земельних ресурсів м. Запоріжжя.
  • З 2012 року обіймав посаду Члена спостережної ради Державної банківської установи «Український банк реконструкції та розвитку».
  • З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою.
  • У 2015 р. був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради.
  • Із вересні 2019 року призначений заступником Керівника Офісу Президента України, відповідав за суди. Був також членом Національної ради з питань антикорупційної політики.

Олексій Дніпров

Олексій Дніпров
Фото: Facebook/Oleksii Dniprov
Олексій Дніпров

  • Дніпров із 2003 року працював на посадах старшого консультанта та головного консультанта Апарату Верховної Ради України.
  • З 2005 року - на посадах Керівника служби віцепрем’єр-міністра України, начальника управління гуманітарної політики та директора Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України.
  • З 2013 року займав посаду заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату.
  • Із лютого 2015 був призначений заступником глави Адміністрації Президента України. У 2016 став керівником апарату АП, а у 2019 року - керівником Апарату Офісу Президента України. Курував питання спорту і культури.
  • Також є президентом Федерації паделу України.

Ірина Мудра

Ірина Мудра
Фото: Facebook/Iryna Mudra
Ірина Мудра

  • Перед призначенням в ОПУ працювала заступником міністра юстиції Дениса Малюськи.
  • До цього очолювала департамент комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог AT «Державний ощадний банк України» та перебувала на інших посадах у фінустанові. 
  • У 2013-2015 роках працювала начальником відділу юридичного стягнення у ПАТ «Комерційний банк «Правексбанк»
  • До цього  очолювала юридичне управління ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування», юридичне управління ПАТ «Сведбанк». Обіймала різні посади в ЗАТ «Сведбанк Інвест», АКБ «ТРАНСБАНК», а перед цим - у AT «Нафтопереробний комплекс «Галичина».
  • Враховуючи досвід Мудрої, вона, ймовірно, куруватиме юридичний напрям замість Смірнова.

Олена Ковальська

Олена Ковальська
Фото: Facebook/Helen Kovalska
Олена Ковальська

  • Ковальська із 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. 
  • З 2022 року – керівниця Кабінету керівника ОПУ.
  • Член робочої групи при президентові зі створення Трибуналу, що судитиме владу РФ за злочин агресії.
  • Працювала на різних посадах у АТ Банк Ренесанс Кредит (входив до складу групи ПУМБ) і банку ПУМБ, а також в "Ощадбанку".
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