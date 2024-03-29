Зеленський звільнив деяких заступників Єрмака

Відповідно до указів, опублікованих на сайті глави держави, звільнили заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова .

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