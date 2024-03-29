Зеленський звільнив деяких заступників Єрмака

Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у своєму Офісі.
Відповідно до указів, опублікованих на сайті глави держави, звільнили заступників керівника ОПУ Олексія Дніпрова і Андрія Смирнова.
Натомість новими заступницями глави ОПУ Андрія Єрмака стануть Олена Ковальська та Ірина Мудра.
Андрій Смирнов
- Смирнов із 2002 по 2006 роки працював юристом в приватному секторі. Тоді працював на державній службі, займаючи посади Керівника юридичного департаменту Державного комітету з питань державного матеріального резерву, заступника Директора департаменту господарського забезпечення СБ України, начальника управління земельних ресурсів м. Запоріжжя.
- З 2012 року обіймав посаду Члена спостережної ради Державної банківської установи «Український банк реконструкції та розвитку».
- З 2013 року займався юридичною та адвокатською практикою.
- У 2015 р. був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради.
- Із вересні 2019 року призначений заступником Керівника Офісу Президента України, відповідав за суди. Був також членом Національної ради з питань антикорупційної політики.
Олексій Дніпров
- Дніпров із 2003 року працював на посадах старшого консультанта та головного консультанта Апарату Верховної Ради України.
- З 2005 року - на посадах Керівника служби віцепрем’єр-міністра України, начальника управління гуманітарної політики та директора Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України.
- З 2013 року займав посаду заступника Міністра освіти і науки України – керівника апарату.
- Із лютого 2015 був призначений заступником глави Адміністрації Президента України. У 2016 став керівником апарату АП, а у 2019 року - керівником Апарату Офісу Президента України. Курував питання спорту і культури.
- Також є президентом Федерації паделу України.
Ірина Мудра
- Перед призначенням в ОПУ працювала заступником міністра юстиції Дениса Малюськи.
- До цього очолювала департамент комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог AT «Державний ощадний банк України» та перебувала на інших посадах у фінустанові.
- У 2013-2015 роках працювала начальником відділу юридичного стягнення у ПАТ «Комерційний банк «Правексбанк»
- До цього очолювала юридичне управління ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування», юридичне управління ПАТ «Сведбанк». Обіймала різні посади в ЗАТ «Сведбанк Інвест», АКБ «ТРАНСБАНК», а перед цим - у AT «Нафтопереробний комплекс «Галичина».
- Враховуючи досвід Мудрої, вона, ймовірно, куруватиме юридичний напрям замість Смірнова.
Олена Ковальська
- Ковальська із 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики.
- З 2022 року – керівниця Кабінету керівника ОПУ.
- Член робочої групи при президентові зі створення Трибуналу, що судитиме владу РФ за злочин агресії.
- Працювала на різних посадах у АТ Банк Ренесанс Кредит (входив до складу групи ПУМБ) і банку ПУМБ, а також в "Ощадбанку".