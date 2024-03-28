Рада не прийняла жодного рішення і провалила три постанови. В залі було лише 109 нардепів

Сьогодні, 28 березня, на засіданні Верховної Ради зареєструвалися лише 109 народних депутатів. Про це повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"В залі лише 109 депутатів. Чесно говорячи, треба повернути парламент до нормального графіку роботи. Виглядає це дуже погано", - написав він у Telegram.

Фото: Ярослав Железняк

Крім того, сьогодні Рада не проголосувала за жодну з трьох внесених до порядку денного постанов.

Провалили три блокуючі постанови: 9667-1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів); 10313П і 10313-1П1 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голос)", - уточнив Железняк.

"На цьому засідання в березні завершились. Усе... потужно попрацювали", - додав нардеп.

Наступного разу парламент має зібратися за два тижні.

Перша заступниця голови Комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Кузьменко також зазначила, що сьогодні нардепи пропрацювали пропрацювал "аж 1,5 години без врахування повітряної тривоги".

"Це той випадок, коли «я прийшов - тебе нема». Фракція Голос та інші фракції зібрались, а "Слуги" не прийшли... 30хв виступала шановна пані Голова Національних зборів Французької Республіки Яель- Брон-Піве, решта часу - три формальні блокуючи постанови. "Слуг" було аж 146 з 232", - написала вона у фейсбуці.

Останнім часом Верховна Рада України все частіше потрапляє у стрічки новин з привʼязкою до слів «провалила», «не встигла», «скасувала засідання». Докладніше про це читайте в матеріалі "Парламентська криза. Що далі?".

15 березня Рада провела пленарне засідання після тритижневої перерви.

Чому впродовж трьох тижнів не працював парламент