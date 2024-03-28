До України приїхала голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве

В Україні із візитом перебуває голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве. Вона виступила перед народними депутатами та поспілкувалася із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
Про це повідомили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.
Як зазначив Железняк, під час виступу у Верховній Раді французька чиновниця говорила про те, що війна із Росією ще більше згуртувала європейців і "ми маємо ще більше докласти зусиль".
Також вона зазначила, що у 2022-2023 роках Франція надала Україні понад 3,8 млрд євро військової допомоги. В цілому вся допомога ЄС з початку повномасштабної війни для України становить 89 млрд євро.
Чиновниця відзначила реформування українського законодавстава.
"Як європейка я відчуваю велику гордість за вас. Бо реформуючись і борючись з корупцією, ви не ухвалюєте закони для ЄС. Ви змінюєте свою країну, щоб відігравати важливу роль в європейській родині", сказала вона, – пише Железняк.
Руслан Стефанчук зазначив, що під час зустрічі із Брон-Піве подякував за всю ту підтримку, яку Франція надає Україні. Також обговорили співпрацю в оборонній сфері.
"Зазначив, що розраховую на подальше постачання озброєння та військової техніки, а також на започаткування довгострокових проектів із французькими компаніями оборонно-промислового комплексу", – написав голова Верховної ради.
За словами Стефанчука, під час спілкування приділили особливу увагу оборонним потребам України.
"Ідеться передусім про захист нашого повітряного простору й додаткові системи ППО, далекобійні ракети, авіаційну підтримку України та посилення спроможностей тактичної авіації", – зазначив Стефанчук.
Також на зустрічі обговорили шлях України в ЄС і НАТО та реалізацію Формули миру Президента України Володимира Зеленського.
- Франція тисне на оборонну промисловість, щоб прискорити виробництво зброї для України. Очікується, що ракети класу "земля-повітря" вартістю близько 900 мільйонів євро будуть поставлені у 2026 році.
- Також стало відомо, що Франція незабаром зможе доставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для боротьби з Росією.
- Французька компанія поставить в Україну 400 безпілотників. Контракт на виробництво розвідувальних дронів вже укладений.