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До України приїхала голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве

Французька посадовиця виступила у Верховній раді і обговорила із українськими колегами шлях України в ЄС і НАТО.

До України приїхала голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве
Яель Брон-Піве і Руслан Стефанчук
Фото: Руслан Сттефанчук

В Україні із візитом перебуває голова Національних зборів Французької Республіки Яель Брон-Піве. Вона виступила перед народними депутатами та поспілкувалася із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомили голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та нардеп Ярослав Железняк у телеграмі.

Як зазначив Железняк, під час виступу у Верховній Раді французька чиновниця говорила про  те, що війна із Росією ще більше згуртувала європейців і "ми маємо ще більше докласти зусиль". 

Також вона зазначила, що у 2022-2023 роках Франція надала Україні понад 3,8 млрд євро військової допомоги. В цілому вся допомога ЄС з початку повномасштабної війни для України становить 89 млрд євро.

Чиновниця відзначила реформування українського законодавстава.

"Як європейка я відчуваю велику гордість за вас. Бо реформуючись і борючись з корупцією, ви не ухвалюєте закони для ЄС. Ви змінюєте свою країну, щоб відігравати важливу роль в європейській родині", сказала вона, – пише Железняк.

Яель Брон-Піве у Верховній раді
Фото: Ярослав Железняк
Яель Брон-Піве у Верховній раді

Руслан Стефанчук зазначив, що під час зустрічі із Брон-Піве подякував за всю ту підтримку, яку Франція надає Україні. Також обговорили співпрацю в оборонній сфері. 

"Зазначив, що розраховую на подальше постачання озброєння та військової техніки, а також на започаткування довгострокових проектів із французькими компаніями оборонно-промислового комплексу", – написав голова Верховної ради.

Яель Брон-Піве і Руслан Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук
Яель Брон-Піве і Руслан Стефанчук

За словами Стефанчука, під час спілкування приділили особливу увагу оборонним потребам України.

"Ідеться передусім про захист нашого повітряного простору й додаткові системи ППО,  далекобійні ракети, авіаційну підтримку України та посилення спроможностей тактичної авіації", – зазначив Стефанчук.

Також на зустрічі обговорили шлях України в ЄС і НАТО та реалізацію Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

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