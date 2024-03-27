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На конференції COSAC ухвалили документ щодо підтримки України

У документі йдеться, зокрема, про підтримку створення міжнародного кримінального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії.

На конференції COSAC ухвалили документ щодо підтримки України
Конференція COSAC

На Конференції Комітетів з європейських справ країн-членів Європейського Союзу та з європейської інтеграції країн-партнерів і країн-кандидатів на вступ до ЄС (COSAC) ухвалили підсумковий документ, в якому висловлено підтримку Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної ради.

Зазначається, що українське питання до цього документу внесли з ініціативи голови Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванни Климпуш-Цинцадзе. 

Як повідомили у ВР, українська делегація тісно співпрацювала з учасниками конференції, щоби засудження неспровокованої агресії Росії проти України в цьому документі було якнайжорсткішим, а запропоновані механізми підтримки України – якнайповнішими. 

Зокрема, у документі йдеться про необхідність притягнення російського керівництва та його спільників до повної відповідальності за агресивну війну проти України, а також за величезні збитки, завдані Україні війною. Також висловлено повну підтримку розслідуванням Міжнародного кримінального суду в Україні, та іншим ініціативам, спрямованим на запобігання безкарності злочинів РФ, підтримку створення міжнародного кримінального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України та визначення майбутнього механізму компенсації.

Крім того, учасники COSAC закликають Європейський Союз та його членів продовжувати надавати сильну політичну, дипломатичну, економічну, військову, технічну та гуманітарну підтримку Україні та її народу стільки, скільки буде потрібно, щоби покласти край війні росії та відновити суверенітет та територіальну цілісність України.

Окрім цього, COSAC підтримує ідею продовження військової допомоги Україні як через двосторонню співпрацю, так і через Європейський Фонд миру, зокрема шляхом прискорення постачань ракет та боєприпасів для захисту українського народу, критичної та енергетичної інфраструктури України.

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