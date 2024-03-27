США не заохочують завдання ударів Україною за межами її території, - Держдепартамент США про удари по російським НПЗ

Сполучені Штати не змінили свою позицію щодо атак України проти російських НПЗ.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

“Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території”,- зазначив Міллер.

Водночас він відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію, коли його спитали, чи контактувала американська сторона з Україною після удару по черговому російському НПЗ в Самарі.

Міллер зауважив, що позиція США відображає “тривалу політику” американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.