США не заохочують завдання ударів Україною за межами її території, - Держдепартамент США про удари по російським НПЗ

Сполучені Штати не змінили свою позицію щодо атак України проти російських НПЗ.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
“Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території”,- зазначив Міллер.
Водночас він відмовився коментувати будь-яку дипломатичну взаємодію, коли його спитали, чи контактувала американська сторона з Україною після удару по черговому російському НПЗ в Самарі.
Міллер зауважив, що позиція США відображає “тривалу політику” американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.
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Financial Times написало, що Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту.
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Попередження з Вашингтона були начебто адресовані СБУ та ГУР.
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США нібито стурбовані тим, що коли Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може завдати удару "по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід". Йдеться, зокрема, про трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти. У 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу.
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Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
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За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум 9 цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
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Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
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Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
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Одна з останніх атака була на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників 23 березня.
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Британська розвідка зазначала, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу одні із найбільших НПЗ. Масовані атаки вплинули на російську економіку, однак сама Росія, імовірно, не зможе захиститись від подальших атак.
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Подробиці про атаки читайте в нашому матеріалі "Колапс російської нафтопереробки можливий: треба більше дронів і ще кілька місяців".