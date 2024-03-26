Представники України і Швеції обговорили ідею укладення двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Швеції Генріком Ландерхольмом.
Як ідеться на сайті глави держави, дипломати обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні, євроінтеграцію нашої держави і продовження дії автономних торговельних преференцій для Києва ще на один рік.
Жовква поінформував шведську сторону про останні кроки, які зробила Україна для завершення виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії.
"Розраховуємо на підтримку Швеції у затвердженні Європейською радою у червні переговорних рамок і скликанні першої міжурядової конференції, яка покладе початок заступник керівника ОПУ Жовква.
Також співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої безпекової угоди між Україною та Швецією і погодилися з необхідністю якнайшвидше почати переговорний процес між командами двох країн.
Безпекові гарантії: чого прагне Україна
- За дорученням Президента Зеленського навесні 2022-го була створена Міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки, яку очолили Андерс Фог Расмуссен і Андрій Єрмак. У вересні 2022 група презентувала Київський безпековий договір.
- У липні 2023 на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ був орієнтований саме на "Велику сімку".
- У липні країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Докладно про це – в матеріалі "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
- Пізніше представники ЄС та Міноборони визначили дев'ять пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України. Серед іншого, йдеться про співпрацю ЄС з українською оборонною промисловістю.
- Україна уклала безпекові договори із сімома державами: Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією і Нідерландами.
- Тривають також переговори з Латвією і Фінляндією. Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Україна скоро може підписати безпекову угоду і зі США.