Представники України і Швеції обговорили ідею укладення двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника ОПУ також заявив, що наша держава розраховує на підтримку Швеції у затвердженні Єврорадою переговорних рамок.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Швеції Генріком Ландерхольмом.

Як ідеться на сайті глави держави, дипломати обговорили поточну безпекову ситуацію в Україні, євроінтеграцію нашої держави і продовження дії автономних торговельних преференцій для Києва ще на один рік.

Жовква поінформував шведську сторону про останні кроки, які зробила Україна для завершення виконання чотирьох рекомендацій Єврокомісії.

"Розраховуємо на підтримку Швеції у затвердженні Європейською радою у червні переговорних рамок і скликанні першої міжурядової конференції, яка покладе початок заступник керівника ОПУ Жовква.

Також співрозмовники обмінялися думками щодо укладення двосторонньої безпекової угоди між Україною та Швецією і погодилися з необхідністю якнайшвидше почати переговорний процес між командами двох країн.

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