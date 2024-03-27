Росія: експорт хаосу

Крім війни на суші, у повітрі й на морі, в НАТО вже визнають війну в кіберпросторі як бойові дії в четвертому вимірі. І в ньому, слід доповісти, реально гаряче. На перший погляд, ми втягнуті у війну четвертого покоління з окремими елементами п’ятого (періодично Кремль розмахує то ядерною ломакою, то ядерною валізою, що і є ознакою п’ятого покоління), усе частіше й чіткіше промальовуються елементи й шостого — розгром економічного потенціалу противника. Найгострішою проблемою стає перехоплення носіїв високоточної зброї до рубежу пуску високоточних ракет, захист об'єктів економіки від ударів високоточною зброєю, а це потребує трансформувати протиповітряну оборону у стратегічну повітряно-космічну. Але ж завдавати ударів і руйнувати економіку можна не лише «шахедами». Можна і з ноутбука.

Фото: Радіо Свобода

CERT-UA — команда реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з комп’ютерами в Україні, — зафіксувала майже чотири тисячі кіберінцидентів із січня 2022 року по вересень 2023 року, що втричі більше, ніж у період перед вторгненням. 347 кібератак було на уряд й урядові організації, 276 — на місцеві органи влади, 175 — на організації в секторі безпеки й оборони, 127 — комерційні організації. Ще 92 рази атакували енергетичний сектор, 81 — телеком, 38 — освітні установи, 32 — транспортну галузь, 30 — фінансовий сектор, 25 — IT, 15 — ЗМІ, 12 — медичні установи. Лише за другу половину 2023 року зафіксовано 1460 кіберінцидентів. Хоча й раніше таке траплялося. Це для розуміння контексту подій у кіберпросторі.

І ось пару тижнів тому українські кіберактивісти з угруповання «Кіберспротив» успішно атакували дуже цікаву установу — Інститут наукової інформації з суспільних наук РАН (ІНІОН РАН). Це найбільший у РФ і всьому колишньому СРСР центр наукової інформації та багатопрофільний науково-дослідний інститут в галузі бібліографії соціальних і гуманітарних наук. Інститут готує та публікує серії бібліографічних, реферативних й аналітичних видань, має автоматизовану інформаційну систему з суспільних наук (понад 4 млн записів), проводить наукові дослідження з правознавства, політичних наук, історії, економіки, соціології та соціальної психології, філософії, культурології, літературознавства, мовознавства, регіонознавства, глобальних проблем сучасності, африканістики, наукознавства, європейської безпеки та інших дисциплін. Така собі нейтрально-обтічна діяльність. І водночас це платформа адміністрації Кремля, котра філософсько-ідеологічно забезпечує її діяльність.

А зламали наші хакери пошту помічника директора інституту Романа Сєйткалієва. У кореспонденції цього пана зі старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим знайшовся лист голови російського парламенту Володіна президенту Путіну, датований 30 листопада 2023 року. І Путін навіть відповідь написав 12 грудня минулого року.

Фото: Центр національного спротиву Фото: Центр національного спротиву лист Путіну Фото: Центр національного противу Фото: Центр національного спротиву Фото: Центр національного спротиву

Якби цього листа добули розвідники Служби зовнішньої розвідки, то вони отримали б ордени. Але хакери відразу виклали все в інтернет. Лист той дуже дивний. Володін повторює протокольні заклинання власної пропаганди й зазначає, що Росія потребує трансформації та заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. І таким заходом, на думку парламентаря, є «дезахідизація».

Так от, концепцію цієї «дезахідизації» розробив саме ІНІОН РАН. ІНІОН наголошує, що «колективний Захід» заважає жити Росії:

посилює санкційний тиск (а казали, що санкції не працюють);

підтримує «київський режим» і розуміє, що відмова від його підтримки завдасть «колективному Заходу» більших втрат, ніж мінімальна допомога (а ця підтримка затягує досягнення цілей СВО);

демонізує Росію, занурює західного обивателя в атмосферу русофобії.

Згадують у концепції і внутрішні проблеми Росії:

постійно зростає число чоловіків працездатного віку, які проходять через травму бойових дій (треба ж так ПТСР обізвати);

повернення цих чоловіків до мирного життя ускладнюватиметься нерозумінням «жертви» й «подвигу», що її/його ці чоловіки принесли/здійснили;

зростання витрат на СВО провокує соціальні проблеми, пов’язані з пенсійним віком, підвищенням споживчих цін, рівнем зарплат, пенсій, соціальних виплат.

Усе це ІНІОН РАН означив як «соціальну ентропію».

Фото: EPA/UPG

«Дезахідизація» всія Русі передбачає серед іншого:

повернення сировинної галузі у власність держави, посилення державного контролю над економікою країни;

суверенізацію науки, культури, мистецтва, нарощування державного контролю над гуманітарною сферою країни;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в інтернеті;

розв'язання питання опозиційних рухів;

помірковану клерикалізацію суспільства.

Розробники стратегії вважають, що реалізовувати весь цей список доцільно в перший рік чергового президентства Путіна. Якщо вказані заходи втілити, це дозволить, на їхню думку, «трансформувати суспільство» та «прискорити мобілізацію».

Цей лист — дієтична версія погодженої заступником голови адміністрації президента РФ концепції, котра набагато цікавіша для розуміння планів нашого ворога. Хоча б тому, що згадує російського філософа Ільїна, котрого вважають батьком російського фашизму. Путін є палким прихильником Ільїна та періодично цитує його. Притягли в концепцію того Ільїна з кон’юнктурних міркувань чи він їм реально став в нагоді — важко сказати, усю концепцію почитати не вдалося.

На думку науковців з цього ІНІОН РАН, «після завершення СВО в Україні протистояння із Заходом не припиниться, а лише посилиться». Тут висновок № 1: наш ворог не планує зупинятися.

Фото: ЗМІ окупантів На виробництві МіГ-29 у Москві.

Повернімося до «соціальної ентропії»: російські «науковці» рекомендують вирішувати цю проблему шляхом… «експорту хаосу за кордон». Тут висновок № 2: внутрішня напруга в Росії, котра має тенденцію зростати, повинна розрядитися через зовнішню експансію. На думку російських стратегів, для внутрішнього єднання нації найкраще виплеснути соціальну напругу за кордон, адже нація сумує за втраченими територіями за підсумками Брестського мирного договору й розпаду договору Варшавського. І отут висновок № 3: росіяни вважають, що перебувають лише на першому етапі трансформації однополярного світу в багатополярний з різними центрами впливу на тлі «згасання Заходу».

Концепція стверджує, що СВО — війна доленосна, а таку можна виграти виключно концентрацією всіх сил, і це напруження передбачає «максимум загальнонародних страждань, унаслідок котрих народ отримує шанс очиститися та вийти на новий рівень історичного існування». А це потребує зміни світосприйняття й глибинних соціально-політичних трансформацій. Висновок № 4: Росія кидатиме власне населення в горнило війни без ліку, а тих, кого не вдасться кинути, обдиратимуть, як липку.

Що слід розуміти:

війна триватиме до нашої перемоги і не закінчиться ні на день швидше;

противник готовий поставити на свою перемогу все. І поставить;

під експортом хаосу слід розуміти асиметричні дії Росії в країнах Балтії та Польщі насамперед, решта Європи також у небезпеці;

Росія поступово трансформуватиметься в концтабір, що воює;

слід очікувати, що вона реалізовуватиме сценарій «відібрати й поділити», посилюватиме цензуру, репресії, там зростатиме роль православної церкви;

внутрішню турбулентність у Росії треба використовувати українським спецслужбам і Силам оборони загалом, аби всебічно ослабити противника.

Дякуємо бійцям «Кіберспротиву» за цікаву читанку.