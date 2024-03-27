У Херсоні затримали ексохоронця російської катівні

Колаборант переховувався у орендованій квартирі і чекав свого 60-річчя, щоб втікти з країни. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України повідомила, що запобігла втечі ще одного колаборанта за межі України. У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.

Під час звільнення обласного центру він спалив вороже «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди». У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України.

Однак колаборант цього не дочекався – співробітники СБУ розшукали його і затримали у тимчасовому помешканні. При обшуку в оселі затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Але після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії.

Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи. На цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні. У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нещодавно у Миколаєві та на Буковині затримали двох “переселенок”. Вони працювали у “виборчкомах” під час окупації Херсонщини. Колаборантки агітували місцевих жителів «голосувати за приєднання» Херсонщини до складу Росії. Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагались «залягти на дно».