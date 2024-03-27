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На Запоріжжі ворог за добу обстріляв 7 населених пунктів. Пошкоджено 39 будинків та об'єктів інфраструктури

Мирні жителі не постраждали.

На Запоріжжі ворог за добу обстріляв 7 населених пунктів. Пошкоджено 39 будинків та об'єктів інфраструктури
Фото: Telegram/Іван Федоров

Окупанти за минулу добу завдали 386 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федорова.

Авіаційний удар військовослужбовці РФ здійснили по Малинівці. 

46 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

5 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному. 

334 артудари завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Вербового.

Надійшло 39 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, уночі сили ППО збили 10 російських "шахедів" із 13.

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