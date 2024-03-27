На Запоріжжі ворог за добу обстріляв 7 населених пунктів. Пошкоджено 39 будинків та об'єктів інфраструктури

Надійшло 39 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

334 артудари завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Вербового.

5 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

Окупанти за минулу добу завдали 386 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федорова.

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