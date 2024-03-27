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Сили оборони ліквідували ще 1030 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 439 190 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1030 російських загарбників
ССО знищили російських аеророзвідників з апаратурою
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 439 190 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 439190 (+1030) осіб
  • танків - 6904 (+11)
  • бойових броньованих машин - 13216 (+9)
  • артилерійських систем - 10931 (+27) 
  • РСЗВ - 1019 (+0) 
  • засоби ППО - 728 (+1) 
  • літаків - 347 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25),
  • крилаті ракети - 2015 (+1)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41) 
  • спеціальна техніка - 1794 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.

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