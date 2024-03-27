Сили оборони ліквідували ще 1030 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 439 190 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 439 190 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 439190 (+1030) осіб

танків - 6904 (+11)

бойових броньованих машин - 13216 (+9)

артилерійських систем - 10931 (+27)

РСЗВ - 1019 (+0)

засоби ППО - 728 (+1)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25),

крилаті ракети - 2015 (+1)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41)

спеціальна техніка - 1794 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.