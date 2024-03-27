Сили оборони ліквідували ще 1030 російських загарбників

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 439 190 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 439190 (+1030) осіб
- танків - 6904 (+11)
- бойових броньованих машин - 13216 (+9)
- артилерійських систем - 10931 (+27)
- РСЗВ - 1019 (+0)
- засоби ППО - 728 (+1)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25),
- крилаті ракети - 2015 (+1)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41)
- спеціальна техніка - 1794 (+5).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу та 1 складу боєприпасів противника.