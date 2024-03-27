Пентагон про російську ракету над Польщею: "Захищатимемо кожен дюйм НАТО"

Пріоритет у цьому питанні надається озброєнню України, але для цього потрібне рішення про фінансування від Конгресу.

У міністерстві оборони США прокоментували інцидент із входженням російської крилатої ракети до повітряного простору Польщі під час масованої атаки на Україну.

Як передає Укрінформ, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що "в разі нападу на союзника НАТО, що ми, звичайно, не хотіли б бачити, ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу".

Проте пріоритетним у питанні протистояння ракетним ударам РФ залишається озброєння України. У Пентагоні чекають, коли для цього буде розблоковано проєкт про безпекові кошти, який все ще не може остаточно схвалити Конгрес.

"Щойно ми отримаємо пакет з додатковим фінансуванням, то продовжимо озброювати Україну тим, що їй потрібно на полі бою", - стверджують у відомстві.