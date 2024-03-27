Окупанти вбили 12-річну дитину ударом по Боровій

Росіяни ввечері 27 березня завдали удару по Боровій у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
“За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.
Точний вид озброєння встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Російські окупаційні війська завдали ударів по Харківській області дроном та з авіації. Одна людина була поранена.
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Російські війська вночі атакували дронами місто Ізюм на Харківщині. В результаті постраждав мирний житель.