Російські війська вночі атакували дронами місто Ізюм на Харківщині. В результаті постраждав мирний житель.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по місту Ізюм. В результаті пошкоджено гімназію та прилеглі до неї житлові будинки. Отримав поранення 62-річний чоловік — охоронець освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місці правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора На місці влучання в будівлю гімназії в Ізюмі

Фото: Офіс генпрокурора Будівля гімназії в Ізюмі після удару росіян

Заклади освіти та інші цивільні об'єкти включно з дитсадками і лікарнями зазнають руйнувань і через невибіркові російські удари, і через прицільні атаки на них. За даними МОН, кожна сьома школа в Україні була пошкоджена росіянами.