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В Ізюмі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено гімназію. Охоронець дістав поранення

На місці правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.

В Ізюмі внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено гімназію. Охоронець дістав поранення
Пошкоджена будівля гімназії в Ізюмі
Фото: Офіс генпрокурора

Російські війська вночі атакували дронами місто Ізюм на Харківщині. В результаті постраждав мирний житель.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по місту Ізюм. В результаті пошкоджено гімназію та прилеглі до неї житлові будинки. Отримав поранення 62-річний чоловік — охоронець освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на місці правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На місці влучання в будівлю гімназії в Ізюмі
Фото: Офіс генпрокурора
На місці влучання в будівлю гімназії в Ізюмі

Будівля гімназії в Ізюмі після удару росіян
Фото: Офіс генпрокурора
Будівля гімназії в Ізюмі після удару росіян

Заклади освіти та інші цивільні об'єкти включно з дитсадками і лікарнями зазнають руйнувань і через невибіркові російські удари, і через прицільні атаки на них. За даними МОН, кожна сьома школа в Україні була пошкоджена росіянами.

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