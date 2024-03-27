Головне за середу, 27 березня: удари по Харкову та Харківщині, обстріл Миколаєва, Зеленський на Сумщині

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 49 бойових зіткнень, ворожі обстріли, розгляд законопроєкту про мобілізацію. Яким запам’ятається 763-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти вдарили по багатоквартирних будинках у Шевченківському району Харкова. Є загиблі та поранені.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, станом на 16:30 було відомо про одного загиблого. Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Станом на 18 годину було відомо про 18 поранених, повідомили в Офісі генерального прокурора. Одна людина загинула. Серед травмованих четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років.

"Пошкоджено низку багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Це перший випадок, коли збройні сили рф вдарили таким видом боєприпасу по місту. Боєприпаси випустили з літака", – сказали в Офісі генпрокурора.

За інформацією начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250. Відомо про два влучання: перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків.

"Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час", – заявив Болвінов.

За даними "Суспільного", влучання сталося на дитячому майданчику між двома багатоповерхівками у Шевченківському районі.

Увечері 27 березня росіяни завдали удару по Боровій у Харківській області.

“За даними слідства, 27 березня близько 21:20 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загинув 12-річний хлопчик”, - йдеться у повідомленні пресслужби Харківської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу у населеному пункті пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Точний вид озброєння встановлюється.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 березня – в нашій новині.

Російська армія вдень атакувала Миколаїв. Станом на 17.00 було відомо про вісьмох постраждалих, всі - цивільні особи.

Про вибухи мер міста повідомив у Telegram о 14:32. За попередніми даними, ворог вдарив балістикою. Повітряна тривога для міста була оголошена о 14:28, а перші вибухи пролунали вже через декілька хвилин.

Є незначні пошкодження в 4 житлових будинках – переважно вибиті вікна в квартирах.

Росіяни дистанційно мінують прикордонні райони за допомогою кулькових осколкових авіабомб ШОАБ-0,5, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких!" - йдеться в повідомленні.

Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна.

Вони мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику бомба може розірватися, хоча сейсмічного датчика не має.

Під час робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони, заслухав доповіді командирів та нагородив військовослужбовців.

Зокрема глава держави поспілкувався із захисниками України та подякував їм за щоденну службу під час війни.

Більше інформації – в новині.

Нардепи продовжують розгляд правок до закону про мобілізацію. Наразі рекомендували прибрати формулювання щодо демобілізації за рішенням Ставки. Водночас демобілізація буде можлива за Указом президента України. Про це LB.UA повідомила нардепка фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз.

«Рішення (про демобілізацію виключно за рішенням Ставки) прибрано. Щодо строків – готується комітетська правка. Я відстоюю, аби була формула «36/18», коли демобілізація можлива буде також після 18 безперервного виконання бойових завдань у зоні бойових дій. Бо ККД перебування у військовій частині та у зоні бойових дій – це різні речі. У зоні бойових дій день має рахуватися за два», – наголосила вона.

Її колега по комітету та нардеп фракції «Слуга народу» Федір Веніславський додав, що «36 місяців залишається як базовий строк. За Указом президента України», – сказав він LB.UA.

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