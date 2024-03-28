Мінветеранів: Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть бути наприкінці літа – на початку осені

Будівництво першої черги поділили на два етапи: першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня – початку вересня.

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа – на початку осені 2024 року.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун в етері телемарафону.

За словами Порхуна, розпочинають підготовчі роботи на першу чергу, тоді розраховують вийти на безпосереднє будівництво першої черги кладовища.

Будівництво першої черги поділили на два етапи: першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня – початку вересня, що дасть можливість розпочати поховання українських героїв.

Порхун зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань. Повністю побудувати весь комплекс Національного військового меморіального кладовища планується до 2027 року.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище