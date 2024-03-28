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Мінветеранів: Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть бути наприкінці літа – на початку осені

Будівництво першої черги поділили на два етапи: першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня – початку вересня.

Мінветеранів: Перші поховання на Національному військовому кладовищі можуть бути наприкінці літа – на початку осені
Національне військове меморіальне кладовище
Фото: Олександр Порхун

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа – на початку осені 2024 року.

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун в етері телемарафону.

За словами Порхуна, розпочинають підготовчі роботи на першу чергу, тоді розраховують вийти на безпосереднє будівництво першої черги кладовища.

Будівництво першої черги поділили на два етапи: першу частину планують ввести в експлуатацію до кінця серпня – початку вересня, що дасть можливість розпочати поховання українських героїв.

Порхун зазначив, що на першому етапі організують заїзд на цвинтар, площу перед входом до комплексу, площу для проведення церемоніалу, а також перший сектор для поховань. Повністю побудувати весь комплекс Національного військового меморіального кладовища планується до 2027 року.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище

  • За даними Мінветеранів, Національне військове меморіальне кладовище – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам’яті загиблих захисників і захисниць України. Меморіальний комплекс передбачає наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
  • Тут мають збудувати музейний комплекс, який увічнить пам'ять загиблих.
  • Наприкінці березня державна установа “НВМК”, яка є замовником будівництва кладовища, зареєструвала право постійного користування земельними ділянками для його будівництва.
  • Раніше уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення кладовища.
  • На засіданні 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке визначає розташування цвинтаря на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.
  • Подробиці про те, як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал читайте в нашому матеріалі.
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