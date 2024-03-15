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Кабмін визначився, де має бути Національне військове меморіальне кладовище

КМУ затвердив документ, який визначає розташування кладовища на двох ділянках у Київській області.

Кабмін визначився, де має бути Національне військове меморіальне кладовище
Національне військове кладовище
Фото: Макс Требухов

На засіданні 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке стосується Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, КМУ затвердив документ, який визначає розташування кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

"Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни, і тому — в центрі уваги нашого уряду", - наголосив Шмигаль.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище

  • 31 травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про створення Національного військового меморіального кладовища, який також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.
  • У грудні 2023 парламент ухвалив рішення про перенесення військового кладовища у Гатне.
  • У лютому цього року уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.
  • Подробиці про те, як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал читайте в нашому матеріалі.
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