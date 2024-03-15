Кабмін визначився, де має бути Національне військове меморіальне кладовище

На засіданні 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке стосується Національного військового меморіального кладовища.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, КМУ затвердив документ, який визначає розташування кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.
"Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни, і тому — в центрі уваги нашого уряду", - наголосив Шмигаль.
Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище
- 31 травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт закону про створення Національного військового меморіального кладовища, який також визначає порядок організації поховань та перепоховань українських захисників.
- У грудні 2023 парламент ухвалив рішення про перенесення військового кладовища у Гатне.
- У лютому цього року уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які виділяють на будівництво та функціонування в цьому році.
- Подробиці про те, як болісну для країни тему за рік перетворили на скандал читайте в нашому матеріалі.