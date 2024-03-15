Кабмін визначився, де має бути Національне військове меморіальне кладовище

КМУ затвердив документ, який визначає розташування кладовища на двох ділянках у Київській області.

На засіданні 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке стосується Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, КМУ затвердив документ, який визначає розташування кладовища на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.

"Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни, і тому — в центрі уваги нашого уряду", - наголосив Шмигаль.

Що відомо про Національне військове меморіальне кладовище