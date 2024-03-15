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Шмигаль: Інвестори отримуватимуть компенсації за те, що провели газ, воду і електроенергію до заводів та інших об'єктів

Також інвестори зможуть отримати компенсацію своїх витрат за підключення і приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Шмигаль: Інвестори отримуватимуть компенсації за те, що провели газ, воду і електроенергію до заводів та інших об'єктів
прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін вирішив затвердити документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Про це на засіданні уряду 15 березня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об’єкту інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

"Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія. Це дасть додаткові інвестиції та нові великі проекти для нашої економіки", - вважає глава уряду.

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