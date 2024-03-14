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NAUDI допомагає українським студентам з працевлаштуванням до підприємств-виробників БпЛА Пресреліз

Студентам НАУ провели презентацію новітніх програм.

NAUDI допомагає українським студентам з працевлаштуванням до підприємств-виробників БпЛА
Презентація новітніх програм працевлаштування від NAUDI

Вчора, 13 березня, для студентів НАУ відбулася презентація новітніх програм працевлаштування від провідних компаній-учасників NAUDI, які працюють у сфері автономних систем.

"Повномасштабна війна – це наш шанс відновити оборонну галузь. Сфера ВПК має стати локомотивом захисту держави, а потім її відбудови й розвитку. Побачивши, як наші ЗСУ б’ють «другу армію світу», в тім числі й вітчизняною зброєю, світ уже стоїть у черзі за нашими зразками озброєння, і БпЛА зокрема», – зазначив  заступник голови NAUDI Сергій Висоцький.

Компанії-учасники NAUDI презентували молоді свої вакансії, умови практики та найму.

Студенти часто створюють інновації, адже підходять до питання нестандартно.

«Продукція постійно удосконалюється, і часто необхідні ідеї продукують саме молоді фахівці, які дивляться на проблему свіжим поглядом», – наголосив представник компанії DeViRO, що проєктує, розробляє та виробляє БпЛА.

Нагадаємо, в грудні 2023 року NAUDI підписала угоду про співробітництво з НАУ. Одним із перших кроків співпраці стало виділення асоціацією стипендій для підтримки здобувачів вищої освіти НАУ.

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