Росія уночі атакувала Харків (доповнено)

Мер повідомляв, що пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки поряд з ним.

Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками: Повітряні Сили повідомляли про рух "шахедів" з півдня в бік Харківської області.

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram розповів, що один із БпЛА вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури, завдавши руйнувань. На місці працювали відповідні служби.

За уточненою інформацією, яку мер надав близько 4:30 ранку, ударний безпілотник впав у середмісті посеред приватних будинків. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Згодом, після 6 години, Терехов додав, що виявили другий "приліт", але вже від ракети С300 – у лісосмузі поряд із нежитловими приміщеннями.

"Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", – сказав він.