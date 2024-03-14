Сенат Франції підтримав безпекову угоду з Україною

Верхня палата парламенту Франції вслід за Національною асамблеєю підтвердила голосуванням підтримку угоди про безпеку з Україною, підписаної президентами Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном.
За повідомленням Укрінформу, дебати у Сенаті з цього питання тривали чотири години. Зрештою 293 члени парламенту висловилися "за" документ, 22 проголосували "проти", ще 11 утрималися.
Хоча голосування носило "сигнальний" характер і не було формальною ратифікацією, Франція стала першою країною, де парламент обома палатами підтримав безпекову угоду з офіційним Києвом. Посол нашої держави у Франції Вадим Омельченко вважає це підтвердженням високого рівня солідарності з Україною у французькому суспільстві.
- У нижній палаті французького парламенту документ теж отримав підтримку більшості.
- Франція підписала угоду про безпеку не лише з Україною, але й з Молдовою.
- Україна уклала безпекові угоди із шістьма країнами.