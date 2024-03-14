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Сенат Франції підтримав безпекову угоду з Україною

Процедура не є юридичною ратифікацією, але свідчить про те, що французьке суспільство прагне допомагати Україні.

Сенат Франції підтримав безпекову угоду з Україною
Делегації України та Франції перед підписанням безпекової угоди
Фото: Офіс президента

Верхня палата парламенту Франції вслід за Національною асамблеєю підтвердила голосуванням підтримку угоди про безпеку з Україною, підписаної президентами Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном.

За повідомленням Укрінформу, дебати у Сенаті з цього питання тривали чотири години. Зрештою 293 члени парламенту висловилися "за" документ, 22 проголосували "проти", ще 11 утрималися. 

Хоча голосування носило "сигнальний" характер і не було формальною ратифікацією, Франція стала першою країною, де парламент обома палатами підтримав безпекову угоду з офіційним Києвом. Посол нашої держави у Франції Вадим Омельченко вважає це підтвердженням високого рівня солідарності з Україною у французькому суспільстві. 

  

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