Сенат Франції підтримав безпекову угоду з Україною

Процедура не є юридичною ратифікацією, але свідчить про те, що французьке суспільство прагне допомагати Україні.

Верхня палата парламенту Франції вслід за Національною асамблеєю підтвердила голосуванням підтримку угоди про безпеку з Україною, підписаної президентами Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном.

За повідомленням Укрінформу, дебати у Сенаті з цього питання тривали чотири години. Зрештою 293 члени парламенту висловилися "за" документ, 22 проголосували "проти", ще 11 утрималися.

Хоча голосування носило "сигнальний" характер і не було формальною ратифікацією, Франція стала першою країною, де парламент обома палатами підтримав безпекову угоду з офіційним Києвом. Посол нашої держави у Франції Вадим Омельченко вважає це підтвердженням високого рівня солідарності з Україною у французькому суспільстві.