Через втрату Су-34 Росія зменшила авіаудари на Таврійському напрямку, — ЗСУ

Через велику втрату бомбардувальників Су-34 РФ помітно зменшив кількість авіаударів на Таврійському напрямку. За 10 днів зафіксовано найменшу кількість авіаударів з боку окупантів.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише "УП".

"Якщо раніше я говорив про тенденцію, що після російського "сушкопаду" постійно зменшується кількість їхніх авіаударів і відповідно застосування ними керованих авіабомб, то за вчорашню добу така тенденція знайшла ще одне підтвердження: ворог завдав 17 авіаударів, і ця цифра – найменша за останні 10 днів", — зазначив Лиховій.

Він додав, що помітна робота нашої протиповітряної оборони, в результаті чого ворог не має значних успіхів у сухопутному наступі, адже зменшується його підтримка з повітря, менше застосування КАБів, менше знищених позицій, менше зруйнованих будинків в населених пунктах.

Протягом доби на фронті відбулися 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.