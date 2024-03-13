ДПСУ почала видавати документи на право перебування у прикордонній смузі

Державна прикордонна служба України оголосила про початок видачі документів на право перебування в прикордонній смузі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Торік у грудні Кабмін вніс зміни до постанови від 27 липня 1998 р. № 1147 "Про прикордонний режим". Ці зміни передбачають введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі.

"Обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати у межах прикордонної смуги. Зазначені рішення видаються органами ДПСУ, які виконують завдання у визначеній зоні відповідальності, їхні контакти можна знайти за посиланням", - пояснила Держприкордонслужба.

Також без дозволу та інформування прикордонників не можна проводити будівництво, вирубування дерев, відео- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі тощо.