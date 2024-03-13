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"Нам дуже важливі відгуки бійців": ​Міноборони показало, як військові тестують плавучі бронежилети

Плавучий модуль витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

"Нам дуже важливі відгуки бійців": ​Міноборони показало, як військові тестують плавучі бронежилети
Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС
Фото: Міноборони

Міністерство оборони продовжує тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

"Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню", – зазначив головний спеціаліст Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС
Фото: Міноборони
Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС

Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували бронежилети.

"Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога", - додав Шарко.

Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС
Фото: Міноборони
Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС

  • На початку березня Міноборони повідомило, що починає випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ. Особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.
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