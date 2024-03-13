Плавучий модуль витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

Міністерство оборони продовжує тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.

"Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню", – зазначив головний спеціаліст Центрального управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко.

Фото: Міноборони Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС

Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували бронежилети.

"Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога", - додав Шарко.

Фото: Міноборони Міноборони тестує плавучі бронежилети для ВМС