ЦПД: Росія поширює фейки про підготовку Україною теракту у Куп’янську

Згідно зі словами пропагандистів, про це свідчить відкриття місцевого ринку.

Російські телеграм-канали поширюють інформацію про підготовку Україною теракту у Куп’янську Харківської області. Також у так званих "новинах" кажуть про те, що українські військові начебто використовують місцевих мешканців як "живий щит", а будинки як укриття.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

"Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що "київський режим готує теракт у Куп'янську, щоб звинуватити в цьому росію". Згідно зі словами пропагандистів, про це свідчить відкриття місцевого ринку", – йдеться у дописі.

Також Центр протидії дезінформації застерігає неправдиву новину щодо українських військових, які начебто ховаються у житлових будинках і використовують місцевих жителів як "живий щит".

"Насправді це чергова цинічна брехня російських пропагандистів, мета якої — створити собі інфоалібі перед ймовірними хаотичними обстрілами міста, які російські окупанти здійснюють ледве не щодня", – наголошують у ЦПД.

Також додають, що, за словами начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Бєсєдіна, на території громади відбуваються заходи з обов'язкової евакуації населення у безпечніші місця, що суперечить словам рашистів про "живий щит".