Серед вилученого - онад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати. Все це передадуть ЗСУ.

Служба безпеки викрила чотирьох "чорних" зброярів, які продавали криміналітету "трофейну" російську зброю та вибухівку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці запобігли продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах - на Харківщині, під Києвом, а також на Дніпропетровщині.

Серед вилученого у зловмисників – понад 60 кг вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети та новітні автомати російського виробництва.

На Харківщині "на гарячому" затримано місцевого ділка, який зберігав зброю у підземному схроні в лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі.

Під час огляду схованки виявлено: декілька ящиків з тротилом та пластидом; снайперську гвинтівку Драгунова; боєприпаси до гранатометів та протитанкового ракетного комплексу «Фагот»; понад 13 тис. набоїв різного калібру.

Під Києвом виявлено ще декілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти, втікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилась у покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району. При огляді приміщення там виявлено російський БРДМ з великокаліберним кулеметом.

Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів та 15 бойових гранат російського виробництва.

Схрони виявили двоє мешканців, які потім вирішили продати знайдене криміналітету.

На Дніпропетровщині затримано місцевого жителя, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова. Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв’язки.

При цьому зловмисник не збирався обмежуватись продажем тільки одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено: 2 автомати АК-74; 4 бойові гранати і понад 1,3 тис. набоїв різного калібру.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України.

Раніше СБУ затримала контрактників ЗСУ, які хотіли продати криміналітету "трофейне" озброєння окупантів.