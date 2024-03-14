МО Британії: середня кількість атак Росії за тиждень зменшилася

Однак наступні тижні будуть складними для українських сил.

Російські окупанти продовжують атаки на декількох ділянках фронту. Вони фокусуються на операціях на захід від Авдіївки та Мар'їнки, де припадає 60% повідомлень про російські напади за попередні чотири тижні.

Однак середня кількість зареєстрованих тижневих атак росіян зменшилася на 13% з кінця лютого. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в X.

Наприкінці лютого середньотижнева кількість атак складала 600.

"Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося", – повідомили в британському Міністерстві оборони.

Там вважають, що в наступні тижні ситуація буде складною для українських сил, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати війська і завдавати атак у пріоритетних місцях.

Докладно про Авдіївську операцію, результатом якої стало захоплення ворогом міста, в матеріалі Віктора Кевлюка на LB.