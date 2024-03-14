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МО Британії: середня кількість атак Росії за тиждень зменшилася

Однак наступні тижні будуть складними для українських сил.

МО Британії: середня кількість атак Росії за тиждень зменшилася
Окупанти в Авдіївці, лютий 2024
Фото: змі окупантів

Російські окупанти продовжують атаки на декількох ділянках фронту. Вони фокусуються на операціях на захід від Авдіївки та Мар'їнки, де припадає 60% повідомлень про російські напади за попередні чотири тижні.

Однак середня кількість зареєстрованих тижневих атак росіян зменшилася на 13% з кінця лютого. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в X.

Наприкінці лютого середньотижнева кількість атак складала 600. 

"Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося", – повідомили в британському Міністерстві оборони.

Там вважають, що в наступні тижні ситуація буде складною для українських сил, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати війська і завдавати атак у пріоритетних місцях.

Докладно про Авдіївську операцію, результатом якої стало захоплення ворогом міста, в матеріалі Віктора Кевлюка на LB. 

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