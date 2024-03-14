Головне за ніч та ранок четверга, 14 березня: удари по Харкову та Сумщині, День добровольця

Нічна повітряна атака, 79 бойових зіткнень, майже пів сотні відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, звернення засновника РДК.

За добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками: Повітряні Сили повідомляли про рух "шахедів" з півдня в бік Харківської області.

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram розповів, що один із БпЛА вдарив по об'єкту цивільної інфраструктури, завдавши руйнувань. На місці працювали відповідні служби. За уточненою інформацією, яку мер надав близько 4:30 ранку, ударний безпілотник впав у середмісті посеред приватних будинків. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Згодом, після 6 години, Терехов додав, що виявили другий "приліт", але вже від ракети С300 – у лісосмузі поряд із нежитловими приміщеннями.

"Попередньо - С-300. Щодо жертв та постраждалих - на щастя, обійшлося. Незначні пошкодження кількох будівель", – сказав він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 79 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 970 російських окупантів, 11 ворожих артсистем та крилату ракету. Загалом Росія вже втратила в Україні 427 840 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Нічна атака росіян із застосуванням ударних безпілотників, окрім Харкова, була націлена й на міста Сумської області.

Сумська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram повідомила про пошкодження цивільної інфраструктури у чотирьох містах – Шостці, Тростянці, Білопіллі та обласному центрі. Окрім того, Шостка та Тростянець постраждали від ракетних ударів.

На місцях влучання БпЛА працюють рятувальники.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітав захисників із Днем українського добровольця і подякував добровольцям за захист держави.

"Плануючи свій напад на Україну росіяни холоднокровно прорахували всі наші сили і засоби для оборони. Вони чітко бачили свою перевагу, але не врахували одного – духу і волі українських добровольців, які піднялися на захист України", - написав він у Telegram.

Він нагадав, що 10 років тому прямо з Майдану Незалежності сотні захисників стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах.

В Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Його започаткували 17 січня 2017 року. Саме 14 березня 2014 року понад 500 учасників Самооборони Майдану прибули на полігон у Нових Петрівцях для військової підготовки та участі в боях на Донбасі, що тоді насувалися.

Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін у відеозверненні в Telegram заявив, що російські добровольці протягом 1,5 години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Бєлгородської та Курської областей.

"Ми знову звертаємося до жителів Курщини та Бєлгородщини! Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають, як і раніше. Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся", - сказав Нікітін.

"Звертаюся безпосередньо до жителів цих регіонів. Негайно залиште Курщину, Бєлгородщену, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом 1,5 години після цього звернення", - додав він.

Законопроєкт щодо фінансування безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів для України, має бути ухвалений у Палаті представників США до кінця наступного тижня. Таке переконання на щотижневому бріфингу висловив очільник демократичної меншості у нижній палаті Конгресу Гакім Джеффріс.

За словами політика, документ потрібно схвалити "до того, як ми покинемо місто" – мається на увазі завершення пленарної роботи конгресменів перед великодніми канікулами. Тож Джеффріс висуває колегам, перш за все спікеру Майку Джонсону, дедлайн – п'ятниця, 22 березня.

"Вчинити інакше було б безвідповідально", – нарікає демократ.

Тиск на Джонсона намагається чинити і ексспікерка Ненсі Пелосі, яка закликала його "вести вперед або відійти з дороги".

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