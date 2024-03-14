Міністр освіти повідомив про відкриття реєстрації на Національний мультипредметний тест

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомив про відкриття реєстрації на Національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це він написав у соцмережі X.

“Відкрита реєстрація на НМТ-2024! Триватиме вона до 11 квітня включно. Нагадаю, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що, як і у попередні два роки, скласти НМТ можна буде і за кордоном. Від 28 країн отримані підтвердження щодо можливості створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри.

Зареєструватися на НМТ можна через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потрібно зазначити реєстраційні дані, завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів, надіслати все це на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

У лютому Міносвіти заявило, що всі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня. На сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема – в Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській.