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Міністр освіти повідомив про відкриття реєстрації на Національний мультипредметний тест

Вона триватиме до 11 квітня включно.

Міністр освіти повідомив про відкриття реєстрації на Національний мультипредметний тест
Оксен Лісовий
Фото: Макс Требухов

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомив про відкриття реєстрації на Національний мультипредметний тест (НМТ). 

Про це він написав у соцмережі X. 

“Відкрита реєстрація на НМТ-2024! Триватиме вона до 11 квітня включно. Нагадаю, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня”, – повідомив міністр. 

Він зазначив, що, як і у попередні два роки, скласти НМТ можна буде і за кордоном. Від 28 країн отримані підтвердження щодо можливості створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри. 

Зареєструватися на НМТ можна через персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Потрібно зазначити реєстраційні дані, завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів, надіслати все це на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

У лютому Міносвіти заявило, що всі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня. На сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема – в Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській.

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