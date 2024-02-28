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Росіяни зобов’яжуть всі освітні заклади на окупованій Україні вивішувати прапори РФ

Наразі встановлення стяга є добровільно-примусовим.

Росіяни зобов’яжуть всі освітні заклади на окупованій Україні вивішувати прапори РФ

На окупованих територіях України росіяни зобов’яжуть всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші вивішувати прапор РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Наразі встановлення прапора у захоплених навчальних закладах є добровільно-примусове.

Теоретично керівники освітніх закладів можуть відмовитися це робити й уникнути відповідальності.

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“Проте у кремлі вирішили виправити цей “лібералізм” й з 1 вересня зобов’язали законодавчо всі заклади встановити окупаційну ганчірку, адже росія – це країна примусу”, − зазначено у повідомленні.

  • Росіяни масово відбирають житло в українців на окупованих територіях. Якщо раніше йшлося про помешкання людей, які залишили окуповані території, то тепер черга дійшла й до тих, хто отримав російські документи.
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