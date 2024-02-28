Фон дер Ляєн представила стратегію промислової оборони ЄС на основі спільних закупівель

Президентка Єврокомісії зазначає, що об’єднавши країни для замовлення зброї, ЄС надішле “сильний сигнал” приватному сектору та стимулюватиме внутрішнє виробництво.

Очільниця Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн представила у Європарламенті свою майбутню Європейську стратегію промислової оборони, яка зосереджуватиметься на спільних закупівлях.

Про це пишуть Euronews.

За її словами, об’єднавши країни для замовлення зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, ЄС надішле “сильний сигнал” приватному сектору та стимулюватиме внутрішнє виробництво, сказала вона.

“Це означає турбонаддув нашого оборонного промислового потенціалу в наступні п’ять років”, − підкреслила європосадовиця.

Блок вдався до спільних закупівель, щоб впоратися з найгострішими кризами останніх років. Наприклад, Єврокомісія організувала закупівлю вакцин від коронавірусу, щоб запобігти конкуренції 27 держав-членів одна з одною. Схожа cхема була використана для купівлі неросійського газу після енергетичної кризи.

Стратегія промислової оборони буде відповідати цьому шаблону, пояснила фон дер Ляєн, і також спрямовуватиме кошти Євросоюзу на найефективніші проєкти.

Видання зазначає, що зараз використання коштів ЄС суворо обмежене промисловими, дослідницькими та інноваційними цілями, оскільки угоди забороняють із загального бюджету фінансувати операції, що мають військовий або оборонний характер. Тому блок постачає зброю Україні через позабюджетний інструмент під назвою European Peace Facility (EPF), який частково відшкодовує вартість пожертвувань. EPF перебував у бездіяльності місяцями через тривале вето Угорщини та внутрішні реформи.

Юридичні дебати у цьому питанні тепер перейшли до Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Його нова президентка Надія Кальвіно пообіцяла посилити стимуляцію оборонної промисловості блоку. Проте чинні правила банку обмежують фінансування технологіями подвійного призначення, які також мають цивільне застосування. Артилерійські снаряди, наприклад, буде виключено.

Фон дер Ляєн підтримала заклик Кальвіно, стверджуючи, що “оборонна промисловість у Європі потребує доступу до капіталу”, особливо малих і середніх компаній.

“Я хотіла б, щоб ми мислили ширше. Зрештою йдеться про те, щоб Європа взяла на себе відповідальність за власну безпеку”, − сказала вона.