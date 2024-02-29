Російська авіація атакувала село Юльївка біля Запоріжжя, є жертви

Інформація про поранених та руйнування уточнюється.

Російська армія завдала авіаудару по селу Юльївка поблизу Запоріжжя. Внаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по прифронтовому селу Юльївка. Приблизно о 13.10 військові рф нанесли авіаудар керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району. І забрали життя безневинної людини", — ідеться у повідомленні.

За повідомленням Федорова, інформація про поранених та руйнування уточнюється.