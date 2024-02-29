За $8000 неповнолітній закарпатець хотів влаштувати ухилянтові "вояж" Тисою

На Закарпатті викрили 17-річного юнака, який планував в обхід пунктів пропуску переправити в Угорщину жителя Києва. Зокрема, ділок планував "переправити" клієнта через річку Тиса, спорядивши гідрокостюмом і кусачками.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що затримали хлопця під час отримання ним частини частини грошей, 4 тисяч доларів США.
Загалом від свого "клієнта" закарпатець планував отримати 8 тисяч доларів. За задумом неповнолітнього ділка, щоб потрапити в Угорщину киянин у темний час доби повинен був перепливати стрімку та повноводну Тису, глибина якої сягає трьох метрів.
"Чоловіку було надано гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Жодної інформації про небезпеку, яку таїть у собі гірська річка – киянину не повідомлялось", – повідомили у ДПСУ.
Правоохоронці вилучили у "бізнесмена" речові докази та кошти.
Наразі слідство у справі триває.
- За 300 метрів від кордону із Румунією прикордонники затримали групу "туристів", яка складалася з трьох жителів Львівської, Донецької та Запорізької областей. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж. Під час затримання порушники намагалися вдатися до втечі, але і ця спроба зазнала фіаско.
- Нещодавно у Закарпатській області затримали трьох ухилянтів, які планували переплисти річку Тису з надувними камерами для шин. Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів.
- На Закарпатті ухилянт підробив свідоцтво про смерть дружини, аби виїхати за кордон. Він хотів залишити межі України як батько, що самотужки виховує дитину.