За $8000 неповнолітній закарпатець хотів влаштувати ухилянтові "вояж" Тисою

У "вартість послуги" входили гідрокостюм і кусачки для перерізання колючого дроту.

На Закарпатті викрили 17-річного юнака, який планував в обхід пунктів пропуску переправити в Угорщину жителя Києва. Зокрема, ділок планував "переправити" клієнта через річку Тиса, спорядивши гідрокостюмом і кусачками.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що затримали хлопця під час отримання ним частини частини грошей, 4 тисяч доларів США.

Загалом від свого "клієнта" закарпатець планував отримати 8 тисяч доларів. За задумом неповнолітнього ділка, щоб потрапити в Угорщину киянин у темний час доби повинен був перепливати стрімку та повноводну Тису, глибина якої сягає трьох метрів.

Фото: ДПСУ Неповнолітній переправляв ухилянта

"Чоловіку було надано гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту. Жодної інформації про небезпеку, яку таїть у собі гірська річка – киянину не повідомлялось", – повідомили у ДПСУ.

Правоохоронці вилучили у "бізнесмена" речові докази та кошти.

Наразі слідство у справі триває.