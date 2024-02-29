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У Бахмутському районі Донеччини через російську агресію загинуло двоє людей

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Бахмутському районі Донеччини через російську агресію загинуло двоє людей
Наслідки обстрілу Донецької області
Фото: Донецька ОВА

Російська армія протягом доби 26 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої агресії загинуло двоє людей, пошкоджені підприємства, адмінбудівлі та будинки. 

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. 1 людина загинула у Сіверську, ще 1 — в Переїзному Званівської громади", – повідомив він.

Зазначається, що у Богоявленці Волноваського району через обстріли пошкоджено сільгосппідприємство і будинок.

У Покровському районі у Желанному поранено людину, пошкоджено будинок культури. В Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Максимільянівка. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Кураховому і 2 у Гострому. У Гродівці зруйновано адмінбудівлю, крамницю і приватний будинок; ще 3 будинки пошкоджені.

Наслідки обстрілів у Донецькій області
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілів у Донецькій області
Наслідки обстрілів у Донецькій області
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілів у Донецькій області

У Новій Полтавці Краматорського району пошкоджено гараж та інфраструктурний об'єкт. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Торському, 1 у Ямполівці і 1 в Озерному. 

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 173 особи, у тому числі 26 дітей.

  • Вчора внаслідок обстрілу Донеччини отримала пошкодження пожежна частина. На щастя, рятувальники не постраждали. 
  • Також напередодні російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро поранено. Росіяни влучили по приватному підприємству. Через отримані тілесні ушкодження 32-річний співробітник помер дорогою до медичного закладу. 
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