Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Російська армія протягом доби 26 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої агресії загинуло двоє людей, пошкоджені підприємства, адмінбудівлі та будинки.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Бахмутський район. 1 людина загинула у Сіверську, ще 1 — в Переїзному Званівської громади", – повідомив він.

Зазначається, що у Богоявленці Волноваського району через обстріли пошкоджено сільгосппідприємство і будинок.

У Покровському районі у Желанному поранено людину, пошкоджено будинок культури. В Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка і Максимільянівка. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Кураховому і 2 у Гострому. У Гродівці зруйновано адмінбудівлю, крамницю і приватний будинок; ще 3 будинки пошкоджені.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів у Донецькій області

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів у Донецькій області

У Новій Полтавці Краматорського району пошкоджено гараж та інфраструктурний об'єкт. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Торському, 1 у Ямполівці і 1 в Озерному.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 173 особи, у тому числі 26 дітей.