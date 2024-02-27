Внаслідок російського обстрілу у Курахівській громаді загинула людина

Сьогодні, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро поранено.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Росіяни влучили по приватному підприємству.

Через отримані тілесні ушкодження 32-річний співробітник помер дорогою до медичного закладу.

Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини відправили до лікарні. Один з постраждалих перебуває у важкому стані.

Вибухи пошкодили також будівлю підприємства та автомобілі.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранені 3 людини.

З 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей.