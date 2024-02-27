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Внаслідок російського обстрілу у Курахівській громаді загинула людина

Ще п'ять людей отримали поранення.

Внаслідок російського обстрілу у Курахівській громаді загинула людина
Наслідки обстрілу Курахівській громади росіяами
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Сьогодні, 27 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро поранено.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Росіяни влучили по приватному підприємству. 

Через отримані тілесні ушкодження 32-річний співробітник помер дорогою до медичного закладу. 

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Ще трьох чоловіків та двох жінок віком від 55 до 70 років з осколковими пораненнями кінцівок та шиї, переламом, розривом артерії та проникаючими ранами грудної клітини відправили до лікарні. Один з постраждалих перебуває у важкому стані.

Вибухи пошкодили також будівлю підприємства та автомобілі. 

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранені 3 людини.

З 9-ти населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області евакуювали всіх дітей.

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