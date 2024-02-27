Брюссель не надсилатиме свої війська в Україну

Бельгія надаватиме військову допомогу Україні та братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ.

Офіційний Брюссель заявив, що має наміру відсилати на війну власних військовослужбовців, однак послідовно підтримуватиме Україну поставками необхідного обладнання та іншої допомоги, пише The Brussels Times.

У міноборони Бельгії наголосили на продовженні надання матеріальної допомоги Україні, і заявили, що "вся необхідна матеріальна допомога" залишається "пріоритетом" для Бельгії.

У 2024 році країна надасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги, а також "братиме активну участь у шести коаліціях, які підтримують українські збройні сили та їх навчання".