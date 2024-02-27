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Брюссель не надсилатиме свої війська в Україну

Бельгія надаватиме військову допомогу Україні та братиме участь у шести коаліціях з підтримки ЗСУ.

Брюссель не надсилатиме свої війська в Україну
Фото: Facebook/Diplomatie.Belgium

Офіційний Брюссель заявив, що має наміру відсилати на війну власних військовослужбовців, однак послідовно підтримуватиме Україну поставками необхідного обладнання та іншої допомоги, пише The Brussels Times.

У міноборони Бельгії наголосили на продовженні надання матеріальної допомоги Україні, і заявили, що "вся необхідна матеріальна допомога" залишається "пріоритетом" для Бельгії.

У 2024 році країна надасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги, а також "братиме активну участь у шести коаліціях, які підтримують українські збройні сили та їх навчання".

  • Учора в Парижі Макрон зібрав близько 20 лідерів країн задля обговорення подальшої підтримки України, що продовжує стикатися з безперервним тиском окупантів на різних напрямках фронту та зазнає повітряних атак у тилу.
  • Тему відправленні військ європейців вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".
  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому".
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