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На білорусько-польському кордоні затримали українського журналіста

Журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

На білорусько-польському кордоні затримали українського журналіста
Українського журналіста затримали у Польщі
Фото: Українська правда, Михайло Ткач

На білорусько-польському кордоні затримали українського журналіста михайла Ткача та оператора, які знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. 

Про це йдеться у матеріалі Української правди.

Як зазначає Ткач, їх із оператором затримали польські поліцейські, обшукали авто, забрали карти пам’ятиі із камер, телефони та документи.

Повідомляється, що українців утримували в комендатурі щонайменше 4 години і увесь цей час не дозвляли ні з ким зв'язатися.

"В польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби", йдеться у матеріалі. Також додали, що журналістам повернули конфісковані карти пам’яті, однак деякі матеріали звідти зникли. 

У виданні зауважують, що ситуацію "вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі".

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