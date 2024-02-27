Журналіст знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

На білорусько-польському кордоні затримали українського журналіста михайла Ткача та оператора, які знімали матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

Про це йдеться у матеріалі Української правди.

Як зазначає Ткач, їх із оператором затримали польські поліцейські, обшукали авто, забрали карти пам’ятиі із камер, телефони та документи.

Повідомляється, що українців утримували в комендатурі щонайменше 4 години і увесь цей час не дозвляли ні з ким зв'язатися.

"В польській комендатурі українців допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужби", йдеться у матеріалі. Також додали, що журналістам повернули конфісковані карти пам’яті, однак деякі матеріали звідти зникли.

У виданні зауважують, що ситуацію "вдалося нормалізувати лише після розголосу та за підтримки посольства України в Польщі".