Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
ГоловнаСвіт

Сікорський вимагає від ЄС повернути торговельні обмеження на імпорт українських продуктів

Глава МЗС Польщі впевнений, що Україна може імпортувати зерно через Чорне море.

Сікорський вимагає від ЄС повернути торговельні обмеження на імпорт українських продуктів
депутат Європарламенту Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вимагає від ЄС відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які існували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Bloomberg.

«Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про вступ до ЄС і єдиного ринку з усіма коригуваннями і всіма правилами, яких потрібно дотримуватися», — сказав Сікорський на зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні.

Його пропозиція означатиме, що ЄС відновить усі імпортні обмеження, які блок скасував у 2022 році, щоб допомогти Києву знайти нові експортні маршрути, надаючи йому майже безперешкодний доступ до спільного ринку 27 європейських держав.

На його думку, ситуація в Україні змінилася і тепер українську продукцію можуть відправляти Чорним морем. 

«Польські фермери не можуть нести тягар усієї солідарності ЄС з Україною. Ми повинні зробити і те, і інше — зберегти Україну і зберегти польське фермерство», — сказав Сікорський.

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies