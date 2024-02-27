Сікорський вимагає від ЄС повернути торговельні обмеження на імпорт українських продуктів

Глава МЗС Польщі впевнений, що Україна може імпортувати зерно через Чорне море.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вимагає від ЄС відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які існували до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Bloomberg.

«Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про вступ до ЄС і єдиного ринку з усіма коригуваннями і всіма правилами, яких потрібно дотримуватися», — сказав Сікорський на зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні.

Його пропозиція означатиме, що ЄС відновить усі імпортні обмеження, які блок скасував у 2022 році, щоб допомогти Києву знайти нові експортні маршрути, надаючи йому майже безперешкодний доступ до спільного ринку 27 європейських держав.

На його думку, ситуація в Україні змінилася і тепер українську продукцію можуть відправляти Чорним морем.

«Польські фермери не можуть нести тягар усієї солідарності ЄС з Україною. Ми повинні зробити і те, і інше — зберегти Україну і зберегти польське фермерство», — сказав Сікорський.