Британія виготовлятиме гусениці для танків ЗСУ

Британська компанія Cook Defence Systems навчилася виготовляти гусениці радянського зразка, щоб забезпечити ними українську бронетехніку, пише видання UK defence journal.

“Фонд для України” та Велика Британія уклали контракт з провідним світовим розробником і виробником гусениць Cook Defence Systems (CDS) на постачання комплектів гусениць для України.

Угода передбачає постачання комплектів для 500 одиниць української військової техніки. Мова йде як про британські машини, включно з танками Challenger 2, так і про радянську бронетехніку.

"Нам довелося реконструювати обладнання радянських часів, використовуючи обмежений довідковий матеріал та безліч наших власних ноу-хау, працюючи при цьому з доступними нам виробничими процесами та матеріалами, а не з оригінальними російськими технологіями. Найбільшою проблемою було подвоєння нашого виробництва. Ми реконфігурували виробничі лінії та найняли нових людей скрізь, де це було можливо", – розповідає керуючий директор CDS Вільям Кук.

Під час розробки гусениць, котрі були б сумісні з радянською технікою, інженерам компанії доводилось опиратись на музейні експонат часів холодної війни та технічних експертів з бронетехніки.