У Прагу прибувають глави урядів країн "Вишеградської четвірки", щоб обговорити розширення ЄС і ситуацію в Україні

Фіала і Туск проведуть двосторонні переговори та дискусії про майбутнє "Вишеградської четвірки". Опісля стартує зустріч прем'єр-міністрів V4.

На саміт "Вишеградської четвірки" (V4) 27 лютого прибувають до Праги очільники урядів Словаччини, Польщі та Угорщини, повідомляють Ceske noviny.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала привітав польського колегу Дональда Туска. Про своє прибуття до Праги у фейсбуці повідомив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Фіала і Туск проведуть двосторонні переговори та дискусії про майбутнє "Вишеградської четвірки". Опісля стартує зустріч прем'єр-міністрів V4.

Основними темами переговорів стануть розширення ЄС, ситуація в Україні, регіональна співпраця, оборонна співпраця, енергетика та міграція.

Як відомо, позиції Чехії та Польщі на європейському рівні розходяться з думками прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Із середини минулого року головує у V4 Чехія. У листопаді 2023-го президенти чотирьох країн зустрілися у Празі, тоді ж відбулася зустріч на рівні міністрів. У середині січня цього року Фіала висловив скептицизм щодо можливих результатів зустрічі прем'єр-міністрів.