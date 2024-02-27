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Гуменюк: російський “шахед” пролетів кілька десятків кілометрів над територією Молдови

Потім безпілотник повернувся в повітряний простір України і був знищений українськими силами ППО.

Гуменюк: російський “шахед” пролетів кілька десятків кілометрів над територією Молдови
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що російський “шахед” під час останньої атаки по Україні пролетів кілька десятків кілометрів над територією Молдови, повідомляє РБК-Україна. 

"Один із дронів, який був спрямований на Одещину, мав дуже складне маневрування. Очевидно, провокативно був закладений маршрут з перетином державного кордону на її українсько-молдавській ділянці. Ми зафіксували цей перетин кордону. Пролетівши там кілька десятків кілометрів, дрон повернувся в повітряний простір України і був знищений силами ППО", – сказала Гуменюк.

Коментуючи реакцію Кишинева, де заперечили проліт російського дрона через територію Молдови, спікер зазначила, що там, скоріш за все, не мають достатньої кількості інформації стосовно цього.

"На жаль, ми вже маємо такий досвід протягом повномасштабного вторгнення. Спершу кажуть, що нічого не було, а потім відбувається прояснення ситуації. Цілком ймовірно, що попередня інформація була не дуже ретельно перевірена. Ми будемо продовжувати співпрацю з нашими партнерами. Я думаю, що досить скоро ясність буде внесена", – додала Гуменюк.

  • Пізно ввечері 26 лютого пресслужба Міністерства оборони Молдови заявила, що жоден дрон, запущений РФ сьогодні над Україною, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова.
  • Близько тижня тому в Молдові виявили нові уламки безпілотника, схожого на БПЛА „Герань-2“, приблизно у тому ж місці, що й знайдені попередніми вихідними.
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